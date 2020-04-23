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На Буйничском поле под Могилевом финишировал областной этап акции "Во славу общей Победы"

23.04.2020 19:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С литии в новом храме в честь Рождества Иоанна Предтечи на Буйничском поле под Могилевом финишировал областной этап акции "Во славу общей Победы". 23 капсулы с землей, собранной с воинских захоронений районов, переданы в крипту храма-памятника в честь Всех Святых. К каждой прилагается список имен погибших, а также информация о местности и людях, которые внесли вклад в Победу. Торжественное мероприятие прошло у каплицы мемориала в честь погибших защитников Могилева, которые в июле 1941-го 23 дня ценой своей жизни сдерживали немецкую армию. В канун Дня Победы в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске капсулы из всех захоронений страны будут воссоединены. 
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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С литии в новом храме в честь Рождества Иоанна Предтечи на Буйничском поле под Могилевом финишировал областной этап акции "Во славу общей Победы". 23 капсулы с...
 
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