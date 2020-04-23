Знакомьтесь, в Гродненском облисполкоме - новый зампред. Что нам о нем известно

Источник материала: Tut.by

В Гродненском облисполкоме — новый заместитель председателя. 23 апреля президент рассмотрел кадровые вопросы и дал согласие на назначение Виталия Неверы на данную должность, сообщает пресс-служба Лукашенко.



Фото: lidanews.by

Виталий Невера ранее занимал должность председателя комитета государственного имущества в облисполкоме, а до того был зампредом Лидского райисполкома.

Напомним, ранее стало известно , что предыдущий заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик покинула свой пост. По информации некоторых источников , Бубенчик будет работать заместителем генерального директора Гродненской табачной фабрики. Однако на предприятии эту информацию не подтверждают.