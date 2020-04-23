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Знакомьтесь, в Гродненском облисполкоме - новый зампред. Что нам о нем известно

23.04.2020 21:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненском облисполкоме — новый заместитель председателя. 23 апреля президент рассмотрел кадровые вопросы и дал согласие на назначение Виталия Неверы на данную должность, сообщает пресс-служба Лукашенко.


Фото: lidanews.by

Виталий Невера ранее занимал должность председателя комитета государственного имущества в облисполкоме, а до того был зампредом Лидского райисполкома.

Напомним, ранее стало известно, что предыдущий заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик покинула свой пост. По информации некоторых источников, Бубенчик будет работать заместителем генерального директора Гродненской табачной фабрики. Однако на предприятии эту информацию не подтверждают.

 
 
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23 апреля президент рассмотрел кадровые вопросы и дал согласие на назначение Виталия Неверы на эту должность
 
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