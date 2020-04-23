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Знакомьтесь, в Гродненском облисполкоме - новый зампред. Что нам о нем известно
23.04.2020 21:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненском облисполкоме — новый заместитель председателя. 23 апреля президент рассмотрел кадровые вопросы и дал согласие на назначение Виталия Неверы на данную должность,
Виталий Невера ранее занимал должность председателя комитета государственного имущества в облисполкоме, а до того был зампредом Лидского райисполкома.
Напомним, ранее
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23 апреля президент рассмотрел кадровые вопросы и дал согласие на назначение Виталия Неверы на эту должность
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