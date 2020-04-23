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Персонал Витебской областной больницы получит поддержку на онлайн-марафоне "СПАМАШа"
23.04.2020 21:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБыть вместе с медработниками всей страны и сделать их рабочие будни легче хотят и белорусские артисты. Завтра продюсерский центр "СПАМАШ" вновь соберет артистов на масштабном онлайн-марафоне. В этот раз особая поддержка персоналу Витебской областной клинической больницы. Во время концерта откроют сбор денег для покупки средств защиты. Вокальную эстафету начнет в полдень Александр Солодуха. Формат проекта обновили - слова поддержки прозвучат и от артистов, которые ежегодно участвуют на "Славянском базаре в Витебске". Так, виртуальный привет в прямом эфире передадут Денис Майданов, Олег Газманов, Томас Невергрин и Игорь Бутман. Ведущие проведут видеомосты с руководством Витебской области и представителями больницы. Как второй онлайн-марафон обретет международный формат, какие отклики собирает среди медработников, узнаем завтра в эфире
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Быть вместе с медработниками всей страны и сделать их рабочие будни легче хотят и белорусские артисты. Завтра продюсерский центр "СПАМАШ" вновь соберет артистов на...
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