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В принципе, тепло, но оставайтесь дома. Погода в Витебске на большие выходные
24.04.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На больших выходных погода существенно не изменится: будет все так же умеренно тепло, практически без осадков,
В субботу до 8 градусов тепла. С утра возможен дождь, затем — без осадков.
В воскресенье +6…8°С, облачно. Зонтик, по прогнозу, не пригодится.
В понедельник на термометре те же +6…8°С, но днем возможен дождь.
Во вторник, на Радуницу, до +9, без осадков, пасмурно.
Хороших выходных, друзья! Но эпидемиологическая обстановка по-прежнему напряженная, и церковь и Минздрав просят белорусов
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На больших выходных погода существенно не изменится: будет все так же умеренно тепло, практически без осадков.
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