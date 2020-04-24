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В принципе, тепло, но оставайтесь дома. Погода в Витебске на большие выходные

24.04.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На больших выходных погода существенно не изменится: будет все так же умеренно тепло, практически без осадков, прогнозирует Белгидромет.


Фото: Ольга Буракова

В субботу до 8 градусов тепла. С утра возможен дождь, затем — без осадков.

В воскресенье +6…8°С, облачно. Зонтик, по прогнозу, не пригодится.

В понедельник на термометре те же +6…8°С, но днем возможен дождь.

Во вторник, на Радуницу, до +9, без осадков, пасмурно.

Хороших выходных, друзья! Но эпидемиологическая обстановка по-прежнему напряженная, и церковь и Минздрав просят белорусов воздержаться от посещения родственников и кладбищ на Радуницу. Оставайтесь, пожалуйста, дома!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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На больших выходных погода существенно не изменится: будет все так же умеренно тепло, практически без осадков.
 
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