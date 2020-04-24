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В марте в Пинском районе зарегистрировано 36 новорожденных
24.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Первый ребенок появился в 8-ми семьях, второй – в 4-х, третий, четвертый – в 5 семьях, пятый, шестой – по 2 семьи.
Наиболее популярные имена марта: девочек – Валерия, Варвара, Ана-стасия, Ангелина, Вероника, Виктория, Доминика, Елена, Николь, Ксения, Дарина, Дарья, Марина, Милана; мальчиков – Кирилл, Богдан, Давид, Денис, Дмитрий, Матвей, Тимур, Ян.
Наибольшее количество детей родилось в Городищенском сельсовете – 4, Молотковичском, Новодворском, Оснежицком, Парохонском – по 3. А в Городищенском сельсовете опять появились двойняшки – девочки.
Инна УРБАНОВИЧ
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