В марте в Пинском районе зарегистрировано 36 новорожденных

Источник материала: Полесская правда



В Пинском районе в марте 2020 года зарегистрировано 36 новорожденных: 19 мальчиков

и 17 девочек. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в районном отделе загс.

Первый ребенок появился в 8-ми семьях, второй – в 4-х, третий, четвертый – в 5 семьях, пятый, шестой – по 2 семьи.

Наиболее популярные имена марта: девочек – Валерия, Варвара, Ана-стасия, Ангелина, Вероника, Виктория, Доминика, Елена, Николь, Ксения, Дарина, Дарья, Марина, Милана; мальчиков – Кирилл, Богдан, Давид, Денис, Дмитрий, Матвей, Тимур, Ян.

Наибольшее количество детей родилось в Городищенском сельсовете – 4, Молотковичском, Новодворском, Оснежицком, Парохонском – по 3. А в Городищенском сельсовете опять появились двойняшки – девочки.

Инна УРБАНОВИЧ