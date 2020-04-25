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Белорусский Красный Крест ищет волонтёров-водителей

25.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Белорусский Красный Крест ищет волонтёров-водителей
Белорусскому обществу Красного Креста для работы медико-социальной службы «Дапамога» и доставки пожилым и инвалидам на дом продуктов, лекарственных препаратов и товаров первой необходимости требуется помощь волонтеров-водителей со своим транспортным средством. Об этом сообщили в Белорусском обществе Красного Креста.

Многие родственники пожилых граждан вынуждены следовать рекомендации оставаться дома. И их близкие из группы риска серьезных осложнений в случае заражения тоже стараются лишний раз не выходить из дома. Поэтому число обращений от этой категории граждан с просьбой помочь с доставкой товаров первой необходимости растет.

Также большая нагрузка ложится на сестер медико-социальной службы «Дапамога» Белорусского Красного Креста. Сейчас 146 медицинских сестер и 25 сестер милосердия обслуживают на дому около 1,5 тыс. подопечных. Кто-то из них лишился ног, кто-то живет с серьезными хроническими заболеваниями — без заботы и поддержки эти люди просто не справятся. Порой медсестрам в день приходится выезжать примерно по 10 адресам — перемещения по городу на общественном транспорте занимают очень много времени.

Уже есть примеры инициатив со стороны бизнеса, который помогает с доставкой, откликаются и службы такси. Но проблема нехватки автопомощи все еще актуальна.

Белорусский Красный Крест обращается ко всем неравнодушным, имеющим желание и возможность помочь. Сделать это можно, зарегистрировав свою анкету волонтера на сайте volunteers.redcross.by. Там необходимо указать, из какого вы города, каким транспортным средством располагаете и в какое время можете помочь. Также необходимо оставить свой контактный номер телефона.

Веб-приложение Volunteers in Action запущено недавно при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и технического партнера IT-компании SoftTeco. Это инструмент для онлайн-регистрации и координации волонтеров, которые будут доставлять продукты и другие необходимые вещи одиноким пожилым людям в сложившейся ситуации распространения COVID-19.

По информации БелТА

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