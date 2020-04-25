25 апреля – день образования ОСВОД в Беларуси

Источник материала: Единство

Президиум Борисовской районной организации ОСВОД сердечно поздравляет вас и всех, кто поддерживает наше движение, со 148-й годовщиной образования общества.

Этот значимый отрезок времени вмещает в себя тысячи спасенных жизней, мужество и высокий профессионализм работников спасательных станций и постов, поступки настоящих героев, которые самоотверженно шли на помощь людям, попавшим в беду на воде и льду!

Выражаем признательность нашим первичным организациям, юридическим членам и всему активу районной организации ОСВОД за активную профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев на водах.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, бдительности в деле охраны жизни людей, успехов в профилактике и преду­преждении бед на водах!

И. Шаплюк, председатель

Борисовской районной организации ОСВОД