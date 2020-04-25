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25 апреля – день образования ОСВОД в Беларуси

25.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Президиум Борисовской районной организации ОСВОД сердечно поздравляет вас и всех, кто поддерживает наше движение, со 148-й годовщиной образования общества.
Этот значимый отрезок времени вмещает в себя тысячи спасенных жизней, мужество и высокий профессионализм работников спасательных станций и постов, поступки настоящих героев, которые самоотверженно шли на помощь людям, попавшим в беду на воде и льду!
Выражаем признательность нашим первичным организациям, юридическим членам и всему активу районной организации ОСВОД за активную профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев на водах.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, бдительности в деле охраны жизни людей, успехов в профилактике и преду­преждении бед на водах!
И. Шаплюк, председатель
Борисовской районной организации ОСВОД

 
 
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Уважаемые ветераны и действующие члены Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах»!
 
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