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В Миорском районе к субботнику присоединилась молодежь

25.04.2020 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы избежать скопления людей, трудятся небольшими группами. Активисты района уже несколько лет подряд благоустраивают бывшую усадьбу князей Святополк-Мирских в деревне Каменполье. Аллеи старинного парка освобождают от павшей листвы и поросли. Рядом расположены могила неизвестного солдата и обелиск в память о жителях деревни, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники субботника красят ограду и пропалывают цветники. К толоке присоединились и местные жители. 

Еще одно место с историей, где сегодня наводят порядок, - это водопад на реке Вята. За красоту его называют миорской Ниагарой. За любимым местом отдыха ухаживают работники местного сельхозпредприятия. Сегодня идет уборка мусора и веток.

 
 
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Чтобы избежать скопления людей, трудятся небольшими группами. Активисты района уже несколько лет подряд благоустраивают бывшую усадьбу князей Святополк-Мирских...
 
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