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В Беларуси проходит республиканский субботник

25.04.2020 12:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Добрая весенняя традиция. Сегодня в нашей стране проходит республиканский субботник.

Основное внимание - благоустройству памятников и мемориальных комплексов. Коллективы и руководители ведомств и компаний выйдут, чтобы помочь навести порядок в столице и в регионах.  Заработанные средства будут направлены на реализацию важных проектов, в частности, на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, ремонт мемориальных комплексов и реставрацию комплекса зданий Национального художественного музея.

 
 
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Добрая весенняя традиция. Сегодня в нашей стране проходит республиканский субботник. Основное внимание - благоустройству памятников и мемориальных комплексов....
 
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