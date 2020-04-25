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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси проходит республиканский субботник Добрая весенняя традиция. Сегодня в нашей стране проходит республиканский субботник. Основное внимание - благоустройству памятников и мемориальных комплексов....

Добрая весенняя традиция. Сегодня в нашей стране проходит республиканский субботник.Основное внимание - благоустройству памятников и мемориальных комплексов. Коллективы и руководители ведомств и компаний выйдут, чтобы помочь навести порядок в столице и в регионах. Заработанные средства будут направлены на реализацию важных проектов, в частности, на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, ремонт мемориальных комплексов и реставрацию комплекса зданий Национального художественного музея.