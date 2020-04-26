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Новую серию проекта "Понятная политика" смотрите в понедельник на "Беларусь 1"

26.04.2020 22:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во время пандемии ударил вирус и по отдельным телеграм-каналам, для которых фейки, вбросы и откровенный хайп все чаще становятся нормой жизни. Какие инструменты используют анонимы под видом донесения якобы правды? Как рынок "Телеграма" стал лакомым куском для теневых игроков с оборотом в миллиарды долларов? И почему инструмент общения превратился в оружие нашего времени? А также белорусский сегмент. Кто и как покупает телеграм-каналы, зачем создаются семьи, как накручивают подписчиков и сколько стоит настоящий инсайд? А также как пытаются манипулировать нашим сознанием? Разберем на конкретных примерах в "Понятной политике". В понедельник после "Панорамы".

 
 
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Во время пандемии ударил вирус и по отдельным телеграм-каналам, для которых фейки, вбросы и откровенный хайп все чаще становятся нормой жизни. Какие инструменты...
 
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