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Польша передала Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

26.04.2020 22:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сейчас есть немало примеров  международной солидарности и поддержки. Государства, особенно соседи, часто приходят на помощь друг другу в это непростое время. 50 тысяч литров дезинфектора, 30 тысяч литров антисептика и 100 тысяч масок из Польши. Добрососедскую помощь доставили на неделе на склад Белмедпрепаратов. В составе груза также препарат "Арехин", который используют в комплексном лечении COVID-19.

Вот как это прокомментировал в "Твиттере" посол Польши в Беларуси Артур Михальский: "Барацьба з пагрозай каранавіруса патрабуе салідарнасці суседзяў. Мы спадзяёмся, што гэта гуманітарная дапамога дапаможа адважным, ахвярным беларускім дактарам у цяжкай барацьбе, якую яны вядуць з рызыкай для ўласнага здароўя і жыцця. Жадаю здароўя, беларускія сябры!"

И мы также желаем здоровья всем без исключения.
 
 
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Сейчас есть немало примеров  международной солидарности и поддержки. Государства, особенно соседи, часто приходят на помощь друг другу в это непростое время. 50...
 
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