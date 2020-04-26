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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Польша передала Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом Сейчас есть немало примеров международной солидарности и поддержки. Государства, особенно соседи, часто приходят на помощь друг другу в это непростое время. 50...

Сейчас есть немало примеров международной солидарности и поддержки. Государства, особенно соседи, часто приходят на помощь друг другу в это непростое время. 50 тысяч литров дезинфектора, 30 тысяч литров антисептика и 100 тысяч масок из Польши. Добрососедскую помощь доставили на неделе на склад Белмедпрепаратов. В составе груза также препарат "Арехин", который используют в комплексном лечении COVID-19.Вот как это прокомментировал в "Твиттере"И мы также желаем здоровья всем без исключения.