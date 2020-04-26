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Польша передала Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
26.04.2020 22:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСейчас есть немало примеров международной солидарности и поддержки. Государства, особенно соседи, часто приходят на помощь друг другу в это непростое время. 50 тысяч литров дезинфектора, 30 тысяч литров антисептика и 100 тысяч масок из Польши. Добрососедскую помощь доставили на неделе на склад Белмедпрепаратов. В составе груза также препарат "Арехин", который используют в комплексном лечении COVID-19.
Вот как это прокомментировал в "Твиттере" посол Польши в Беларуси Артур Михальский: "Барацьба з пагрозай каранавіруса патрабуе салідарнасці суседзяў. Мы спадзяёмся, што гэта гуманітарная дапамога дапаможа адважным, ахвярным беларускім дактарам у цяжкай барацьбе, якую яны вядуць з рызыкай для ўласнага здароўя і жыцця. Жадаю здароўя, беларускія сябры!"
И мы также желаем здоровья всем без исключения.
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Сейчас есть немало примеров международной солидарности и поддержки. Государства, особенно соседи, часто приходят на помощь друг другу в это непростое время. 50...
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