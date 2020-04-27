Вопросы пенсионного обеспечения участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Источник материала: Газета Авангард

Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из наиболее крупных катастроф современности. Она затронула судьбы миллионов людей, проживающих на огромных территориях. В целях защиты прав и интересов граждан, принимавших участие в ликвидации последствий этой трагедии, других радиационных аварий, эвакуированных, отселенных, самостоятельно выехавших на новое место жительства с территории радиоактивного загрязнения, проживающих на указанной территории, и иных категорий граждан 6 января 2009 года был принят Закон Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий». Одним из направлений социальной защиты вышеуказанной категории граждан являются вопросы пенсионного обеспечения.





О порядке назначения пенсий по возрасту участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, о надбавках к пенсии и льготах, предусмотренных «чернобыльцам», наша беседа с заместителем начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светланой Серафимович.

– Светлана Леонидовна, расскажите о порядке назначения пенсий по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС?

– Согласно главы 6 Закона граждане имеют право на пенсионное обеспечение. Пенсии по возрасту участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий назначаются со снижением возраста (статья 32 Закона), установленного статьей 11 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»:

• принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах 10-километровой зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987-м – на 10 лет;

• принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах в пределах зоны эвакуации (отчуждения) (кроме занятых в 10-километровой зоне), и участникам ликвидации других радиационных аварий, при условии наступления инвалидности независимо от ее причины (кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства) – на 5 лет.

Пенсии по возрасту гражданам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий (статья 33 Закона) назначаются:

• мужчинам – по достижении 52 лет (в 2020 г.) и при стаже работы не менее 20 лет;

• женщинам – по достижении 47 лет (в 2020 г.) и при стаже работы не менее 15 лет.

В соответствии со статьей 34 Закона пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, вызванного катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями, назначаются в размере утраченного в связи с инвалидностью заработка (денежного довольствия), определенного за последние 12 месяцев работы, военной службы или службы, предшествовавших снижению (утрате) трудоспособности или прекращению работы, военной службы или службы, повлекших увечье или заболевание вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, соответствующем степени (проценту) утраты профессиональной трудоспособности.

Пенсии по случаю потери кормильца, умершего вследствие увечья или заболевания, вызванного катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями (статья 35 Закона), назначаются в размере заработка (денежного довольствия) умершего кормильца, определенного за последние 12 месяцев работы, военной службы или службы, предшествовавших его смерти, либо за последние 12 месяцев работы, военной службы или службы, предшествовавших снижению (утрате) трудоспособности или прекращению работы, военной службы или службы, повлекших увечье или заболевание вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, за вычетом доли заработка (денежного довольствия), приходящейся на самого кормильца и лиц, состоявших на его иждивении, но не имеющих права на пенсию по случаю потери кормильца.

– Существуют ли особенности исчисления стажа работы (выслуги лет), которые необходимо учитывать при назначении пенсии?



– Время работы, военной службы или службы на эксплуатации Чернобыльской АЭС и в зоне эвакуации (отчуждения) с момента катастрофы до 31 декабря 1987 года в соответствии со статьей 38 Закона засчитывается в стаж работы (выслугу лет) и в стаж, дающий право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда по списку №1, в трехкратном размере, а в период с 1 января 1988 года – в полуторном. Время работы, военной службы или службы в зоне первоочередного отселения, в зоне последующего отселения и на территориях, равнозначных им по уровню радиоактивного загрязнения в результате других радиационных аварий, с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий засчитывается в стаж работы (выслугу лет) в полуторном размере.

– Какие надбавки к пенсии выплачиваются участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС?

– Статьей 39 Закона предусмотрены надбавки к пенсиям гражданам, в отношении которых установлена причинная связь наступившей инвалидности с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями. Надбавки к получаемой пенсии выплачиваются от минимального размера пенсии по возрасту (минимальная пенсия – 59,97 руб.): инвалидам 1 группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет – 100 процентов, инвалидам 2 группы – 75 процентов, инвалидам 3 группы – 50 процентов.

Гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах в зоне эвакуации, пенсии повышаются на 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту (статья 19).

На основании статьи 24 гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах в зоне эвакуации, а также гражданам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавшим с территории радиоактивного загрязнения и из зоны последующего отселения, пенсии повышаются на 25 процентов минимального размера пенсии по возрасту.

– А какими льготами могут воспользоваться граждане, воспитывающие детей?



– Лица, зарегистрированные на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения или с правом на отселение, имеют право на выплату пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет в размере 150 процентов при наличии удостоверения потерпевшего от катастрофы на ЧАЭС (по статьям 21, 22 Закона), постоянной регистрации. Льгота предоставляется независимо от гражданства, фактического проживания семьи и мес-та регистрации ребенка (на территории Беларуси). Также имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление сроком до одного месяца – для детей; бесплатный проезд на пассажирском транспорте пригородного сообщения, бесплатный проезд в пассажирских поездах или вагонах формирования БЖД во внутри- республиканском сообщении, на внутренних линиях водного или автомобильного пассажирского транспорта общего пользования регулярного междугороднего сообщения от места жительства до места санаторно-курортного лечения и обратно, а также по направлению организаций здравоохранения от места жительства до места диспансерного, амбулаторного или клинического обследования и обратно – также для детей.

– На что могут претендовать инвалиды 1-3 групп, в отношении которых установлена причинная связь наступившей инвалидности с чернобыльской катастрофой?

– Инвалидам 1 и 2 групп предусмотрена 90-процентная скидка от стоимости лекарственных средств, бесплатное зубопротезирование, обеспечение техническими средствами социальной реабилитации, первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение не более одного раза в два года – для неработающих, 50-процентная скидка от стоимости ЖКУ – для не имеющих трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, проживающих одних либо с инвалидами 2 группы или с неработающими пенсионерами, достигшими общеустановленного пенсионного возраста.

Инвалиды 3 группы также могут воспользоваться техническими средствами социальной реабилитации, имеют право на обеспечение санаторно-курортным лечением и оздоровлением на условиях частичной оплаты в зависимости от получаемого дохода.

– Предусмотрены ли льготы и преимущества в сфере занятости?

Эти права предоставляются гражданам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В первую очередь, это использование трудового отпуска в летнее или другое удобное время, получение социального отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью 14 календарных дней в году, преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников при равной производительности труда и квалификации.

Беседовала

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец