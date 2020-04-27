Программа «Телеприёмная» на телеканале «Беларусь 4. Брест» – новая возможность напрямую обратиться к руководителям и компетентным лицам

Источник материала: Полесская правда

Брест" width="560" height="314" />

В эфире телеканала «Беларусь 4. Брест» каждые две недели по четвергам в вечерний прайм-тайм выходит новая передача «Телеприемная». В прямом эфире жители региона обсуждают с руководителями и компетентными специалистами актуальные проблемы на ту или иную тему. Темой очередного выпуска станут вопросы организации и безопасность дорожного движения.