ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Программа «Телеприёмная» на телеканале «Беларусь 4. Брест» – новая возможность напрямую обратиться к руководителям и компетентным лицам

27.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Программа «Телеприёмная» на телеканале «Беларусь 4. Брест» – новая возможность напрямую обратиться к руководителям и компетентным лицамБрест" width="560" height="314" />
В эфире телеканала «Беларусь 4. Брест» каждые две недели по четвергам в вечерний прайм-тайм выходит новая передача «Телеприемная». В прямом эфире жители региона обсуждают с руководителями и компетентными специалистами актуальные проблемы на ту или иную тему. Темой очередного выпуска станут вопросы организации и безопасность дорожного движения.

В четверг, 30 апреля, в 19.15 в прямой эфир телеканала «Беларусь 4. Брест» выйдет очередной выпуск «Телеприемной». Задать свой вопрос жители Пинщины могут как во время прямого эфира по телефону 8-0162-21-55-65, так и заранее, отправив сообщение на Viber:+375-29-847-44-44. Или оставьте свой вопрос уже сейчас в специальной рубрике на сайте ТРК «Брест».

 

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В апреле на большей части территории Беларуси выпало не более 10-30% климатической нормы осадков
Новости дня
Новости общества
 
Вопросы пенсионного обеспечения участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика