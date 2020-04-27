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Программа «Телеприёмная» на телеканале «Беларусь 4. Брест» – новая возможность напрямую обратиться к руководителям и компетентным лицам
27.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
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В четверг, 30 апреля, в 19.15 в прямой эфир телеканала «Беларусь 4. Брест» выйдет очередной выпуск «Телеприемной». Задать свой вопрос жители Пинщины могут как во время прямого эфира по телефону 8-0162-21-55-65, так и заранее, отправив сообщение на Viber:+375-29-847-44-44. Или оставьте свой вопрос уже сейчас в специальной рубрике на
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