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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Впервые День Земли прошел 50 лет назад Постепенно экологическая сознательность достигла самых дальних уголков мира. Большинство людей действительно понимают необходимость и важность реализации...

Постепенно экологическая сознательность достигла самых дальних уголков мира. Большинство людей действительно понимают необходимость и важность реализации зеленых идей. Главное не забывать: природоохранные меры не начинаются и не заканчиваются 22 апреля.продолжит тему.Впервые День Земли прошел 50 лет назад, 22 апреля 1970 года, по инициативе экологического активиста и сенатора США Гейлорда Нельсона. За год до этого он стал свидетелем крупного разлива нефти в Калифорнии. Увиденное и стало толчком к решению сплотить группу молодых людей для привлечения внимания к проблемам экологии. В итоге к акции присоединились около 20 миллионов американцев. На улицах городов и в аудиториях сотен школ Америки они заявили свой протест против ухудшения состояния окружающей среды. К 1990 году День Земли собирал уже по 200 миллионов человек в 141 стране. А в 2009 году ГА ООН провозгласила 22 апреля Международным днем Матери-Земли.2019 год подтвердил, что именно молодежь эффективнее всего добивается активного внимания к проблеме со стороны как властей, так и обывателей. Грета Тунберг в свои 15 лет смогла достучаться до общественности с призывом беречь Землю, а марши за климат с участием миллионов молодых людей не так давно охватили практически всю планету. Сейчас по понятным причинам многотысячные шествия устраивать не стали. Хотя подобные инициативы получили одобрение самого Папы Римского.Ко Дню Земли Грета Тунберг подготовила пугающий ролик, который обнародовал портал Reuters на YouTube. Обычное утро обычной семьи - вот только весь дом горит, а никто этого не замечает. Жуткое видео заканчивается словами: «Наш дом в огне. Реагируй». Печальная аналогия пожаров в Амазонии, России, Австралии в 2019. И вот снова пылают сибирские леса, горят торфяники Европы. В День Земли пожарные спасали Бебжаньский национальный парк в Польше, один из самых знаменитых болотных уголков континента, дом множества редчайших птиц. Между тем, согласно некоторым исследованиям, под угрозой исчезновения в ближайшие десятилетия окажутся до полумиллиона видов