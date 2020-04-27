«Некоторые за бутылки живут». История Марины, которая работает приемщиком стеклотары

Источник материала: Tut.by

Помните, как раньше массово сдавали бутылки? Помнит об этом и Марина — женщина уже больше 25 лет работает в пункте приема стеклотары. В последние годы все изменилось: сдавать стали меньше, расценки стали другими. Если раньше, чтобы купить булку хлеба, нужно было сдать одну бутылку, то сегодня счет пойдет чуть ли не на десяток. Клиенты — люди разные: и выпивохи, и бабушки, и дети. Для некоторых бутылки — это способ заработать на жизнь. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

