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До +23°С ожидается в Беларуси 28 апреля

27.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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До +23°С ожидается в Беларуси 28 апреля
До 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 28 апреля, днем на северо-западе страны прогнозируются кратковременные дожди. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем по северо-западу ожидаются кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый 2-7 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с, порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов со знаком плюс, по востоку местами от нуля до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов, по юго-западу — до 20-23 градусов.

По информации БелТА.

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