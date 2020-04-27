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Из-за тренировки почетного караула вечером 27 апреля снова ограничат движение в центре Минска
27.04.2020 12:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 27 апреля снова ограничат движение всех видов транспорта по проспекту Машерова — на участке в районе стелы. Там будет тренироваться сводная рота почетного караула.
Движение всех видов транспорта ограничат по проспекту Машерова — на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей. Дорога будет закрыта с 21.00 до 23.00.
Как поедут автобусы и маршрутки во время перекрытий,
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Движение всех видов транспорта ограничат по проспекту Машерова - на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей. Дорога будет закрыта с 21.00 до 23.00.
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