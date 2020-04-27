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Из-за тренировки почетного караула вечером 27 апреля снова ограничат движение в центре Минска

27.04.2020 12:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 27 апреля снова ограничат движение всех видов транспорта по проспекту Машерова — на участке в районе стелы. Там будет тренироваться сводная рота почетного караула.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Движение всех видов транспорта ограничат по проспекту Машерова — на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей. Дорога будет закрыта с 21.00 до 23.00.

Как поедут автобусы и маршрутки во время перекрытий, сообщает предприятие «Столичный транспорт и связь»:

  • автобусы № 29, 44, 136 в прямом направлении поедут по проспекту Машерова, улицам Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская и далее по маршрутам, с остановками «Нововиленская», «Выставочный комплекс», обратно — по проспекту Победителей, улицам Немига, М. Богдановича, проспекту Машерова, с остановками «Гостиница «Юбилейная», и «ст.м. Немига»;
  • маршрутки № 1002-ТК, 1412-ТК со стороны проспекта Машерова — по улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская и дальше по маршрутам в обоих направлениях;
  • маршрутки № 1107-ТК со стороны проспекта Победителей по улицам Мельникайте, Заславская, проспекту Машерова и дальше по маршрутам в обоих направлениях.

 
 
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Движение всех видов транспорта ограничат по проспекту Машерова - на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей. Дорога будет закрыта с 21.00 до 23.00.
 
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