ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как сократить контакты и при этом не остаться без дела и привычной активности?

28.04.2020 21:16 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Многие белорусы прислушались к советам медиков и провели эти выходные в спокойной семейной обстановке. Мы понимаем: и встречи с друзьями, и совместные ужины с пожилыми родителями - все это обязательно вернется на круги своя. Но пока необходимо более ответственно отнестись к своему здоровью, здоровью своих близких и окружающих. И тем самым не только обезопасить себя от вируса, но и дать инфекции настоящий народный отпор. Как сократить контакты и при этом не остаться без дела и привычной активности? О людях, для которых вирус не помеха, а лишь повод найти новый подход к своей реализации, расскажет Юлия Карпенко. 


Иммунитет по-фермерски


Ему и отдала предпочтение семья Поборцевых. В деревню переехали три года назад. Ради этого и создали свое фермерское хозяйство. 13 коз, куры и три собаки - на мысли о вирусах попросту не остается времени.  Свежее козье молоко на столе по расписанию: утром и вечером. Ежедневный надой около 15 литров. Коз кормят овсом два раза в день, столько же их доят. Как правило, основная кормежка происходит во время дойки и не занимает больше 5 минут.  

Как сократить контакты и при этом не остаться без дела и привычной активности?


Заниматься фитнесом самой, тренировать других и не выходить из дома. Для Карины Полторацкой - реальность. Спорт, признается, нужен как воздух, и даже вынужденная пауза, на которую маме в декрете пришлось поставить занятия в зале, не удержит на месте. Подстегивать свой иммунитет спортом, пускай и онлайн, вместе с Кариной также решили ее клиентки, некоторые из них на самоизоляции. Впрочем, бояться трудностей у спортсменов привычки нет.  


Волонтеры шьют средства индивидуальной защиты для медиков


Взамен швеи со всей страны отдают в больницы более 100 комбинезонов ежедневно. Этому волонтерскому движению, начало которому положила Марина Колпакова, меньше месяца. Но оно объединило уже более 1 000 человек. Цель одна - шить средства индивидуальной защиты для врачей независимо от профессии и возраста. 

Фитнес-тренер, волонтер и фермер. Пускай на первый взгляд ничего общего у этих людей нет, но все же кое-что их объединяет. Социальное дистанцирование не пугает и не останавливает. Работают еще больше в новых обстоятельствах, а главное, с заботой о тех, кому она сегодня так нужна.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие белорусы прислушались к советам медиков и провели эти выходные в спокойной семейной обстановке. Мы понимаем: и встречи с друзьями, и совместные ужины с...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минобр: Аттестацию планируем при непосредственном взаимодействии преподавателя либо комиссии с учащимися
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика