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К 75-летию Великой Победы в Минске появится памятник герою Молдовы Ивану Солтысу
28.04.2020 21:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК 75-летию Великой Победы в Минске появится памятник, посвященный подвигу Героя Советского Союза, национального героя Молдовы Ивана Солтыса. Сегодня его фамилию носят улицы, школа и даже музей. Он участвовал в освобождении Беларуси, Украины и Молдовы. С боями дошел до Польши. Ценой собственной жизни уничтожил несколько немецких дотов. Над скульптурой героя работает народный художник Чеченской Республики и Дагестана Хизри Асадулаев, который живет в Беларуси почти 40 лет. Как воссоздают образ героя? Из мастерской автора репортаж Дарьи Тарасовой.
Архитектурное напоминание о подвиге героев Советского Союза
Его барельефы на проспекте Победителей, улицах Тимошенко и Рафиева - архитектурное напоминание о подвиге героев Советского Союза. В руках Хизри Асадулаева воспоминания о войне превращаются в скульптуры. А ее персонажи приобретают бронзовые силуэты. Национального героя Молдовы скульптор из Дагестана увидел в динамике. В бюсте - подлинная история Ивана Солтыса. Секунда до того, как парень закроет сектор обстрела, грудью бросится на амбразуру. До этого пулеметчик уничтожил три точки врага, когда в составе 116-й стрелковой дивизии у села Луизенталь форсировал реку Бобер. Инициатором установки бюста красноармейцу выступила молдавская дипмиссия. Автора монумента выбирали из 14 эскизных проектов.
Высота памятника с учетом постамента составит три с половиной метраСуровый профиль со сдвинутыми бровями, распахнутая гимнастерка и автомат ППШ в руке пулеметчика. Именно с этим оружием Солтыс отправился в последний бой. Образ восстанавливали, основываясь на архивах. Точнее, единственном портрете, на котором Ивану всего 13. Пока бюст в глине, рука и оружие вылеплены из пластилина. Отливать скульптуру будут в бронзе. Материал позволит сделать работу еще более живописной. Высота памятника с учетом постамента составит три с половиной метра. А его вес - три тонны сто восемьдесят килограммов.
Из мастерской Герой Советского Союза в бронзе отправится на место установки. Памятник появится на пересечении улиц Солтыса и Ваупшасова, постамент будет выполнен из гранитного блока. Судя по эскизам, площадка из плит рассчитана на сотню человек, чтобы каждый мог прийти и вспомнить о подвиге героя.
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К 75-летию Великой Победы в Минске появится памятник, посвященный подвигу Героя Советского Союза, национального героя Молдовы Ивана Солтыса. Сегодня его фамилию...
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