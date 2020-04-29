ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новые элементы умного города появятся на проспекте Независимости в Минске

29.04.2020 10:00 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Внедрить их планируется в систему уличного освещения. 
"Предложений на рынке много, и мы пока анализируем, что лучше выбрать. Можно внедрить технологии умных опор. Установить, например, на них камеры видеонаблюдения или модемы, которые будут раздавать Wi-Fi, либо же выборочно оборудовать зарядные устройства для электротранспорта: автомобилей, велосипедов, скутеров", – рассказал заместитель начальника производственно-технического отдела УП "Мингорсвет" Андрей Ширяков.
Сначала пилотный проект запустят на небольшом участке, чтобы понять, какие нюансы надо учесть.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS

Есть чем поделиться? Пишите сюда    
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внедрить их планируется в систему уличного освещения.  "Предложений на рынке много, и мы пока анализируем, что лучше выбрать. Можно внедрить технологии умных опор....
 
Новости дня
Новости общества
 
Эксперты рынка спорят о недостатках и преимуществах товариществ собственников жилья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика