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Новые элементы умного города появятся на проспекте Независимости в Минске
29.04.2020 10:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВнедрить их планируется в систему уличного освещения.
"Предложений на рынке много, и мы пока анализируем, что лучше выбрать. Можно внедрить технологии умных опор. Установить, например, на них камеры видеонаблюдения или модемы, которые будут раздавать Wi-Fi, либо же выборочно оборудовать зарядные устройства для электротранспорта: автомобилей, велосипедов, скутеров", – рассказал заместитель начальника производственно-технического отдела УП "Мингорсвет" Андрей Ширяков.
Сначала пилотный проект запустят на небольшом участке, чтобы понять, какие нюансы надо учесть.
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Внедрить их планируется в систему уличного освещения. "Предложений на рынке много, и мы пока анализируем, что лучше выбрать. Можно внедрить технологии умных опор....
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