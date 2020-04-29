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Эксперты рынка спорят о недостатках и преимуществах товариществ собственников жилья

29.04.2020 10:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда в товарищах согласья нет… Набившая оскомину тема жилищных распрей ассоциируется у нас с ЖКХ и темными подъездами многоэтажек спальных районов. Как правило, винят в таких случаях коммунальников – когда обоснованно, когда не очень. Но в нашем следующем сюжете, по версии жильцов, ЖКХ – едва не союзник и защитник. А главным злодеем и узурпатором почему-то стал такой же жилец - управляющий товариществом собственников. Да и локация нетипичная – столичный дом повышенной комфортности. Жильцы там непростые: в списке собственников - один из экс-премьеров страны. Суть претензий: взносы есть, а толку нет, вип-дом конца 90-х постепенно приходит в упадок, а управляющий, экс-председатель товарищества, по сути, делит власть с новым председателем. Когда оба давно должны были сдать дела. Итог: стороны готовятся к суду, а споры, что лучше: все-таки власть коммунальников или самоуправление - рискуют снова возобновиться. Свидетелем непростого конфликта стал Алексей Потапов.

Дом 10 по улице Гвардейской не первый год зона боевых действий

Знакомьтесь: вождь коммунальной революции Ирина. Встречает во дворе и излагает политику партии. Самодержавие управдома – свергнуть. Самого его - наказать. Посадить во власть нового - по ее мнению, порядочного.  
Многоквартирный дом на карте Минска появился 22 года назад. Как сейчас говорят, элитная застройка. Под одной крышей многоэтажка собрала видных чиновников и бизнесменов конца 90-х. Тогда было престижно. К началу 20-х от былого лоска лишь воспоминания. 
Белая шпатлевка на серых стенах. Наскальная живопись, подкопченный  электрощиток. На фасаде - слетевшая штукатурка. Кусок, говорят, нашли на машине. Это цветочки. Ягодки обещают в паркинге. Впрочем, двор на первый взгляд вполне ничего. Мусора не видно.
Спускаемся в паркинг. Картинка и правда не радужная. Освещение неисправно. Помещение заливает - стены в плохом состоянии. Местами, считают жильцы, есть угроза обрушения. 
Жильцы рассказывают, мол, бывшего председателя, а ныне управляющего, то есть зама, знают давно. И знают другим. Первое время все было хорошо. Над благоустройством дома трудились вместе. Прошло время, отношения в товариществе стали совсем не товарищескими. 
Кивают и другие жильцы: слыхали подобное давно и часто. Мол, крутой у управляющего нрав. И связи: за плечами годы в прокура¬туре. И все же история запутанная. Версия домовладельцев: управляющий-то и управляющим быть не должен, должности такой нет. Спрашиваем эксперта.

Геннадий Каленов, эксперт по управлению недвижимостью: "Если эта должность была введена просто по решению правления или председателя правления и не соответствует уставу, то, конечно, такие действия подлежат отмене в суде. Все зависит от того, было ли собрание. Утверждено, проведено ли оно с нарушением или без нарушений". 

И жильцы, и новый председатель – местный лидер мнений – рассказывают: общего собрания не было. Состав правления - меньше десяти человек - спорный. Собственники видят подписи там, где не должны и напротив. Председатель на контакт не идет. Все полномочия у управляющего.

Василий Буенков, новый председатель товарищества собственников: "Более года назад, 12-го числа - вот выписка администрации решения Центрального района - за нарушения администрация ввела сюда уполномоченное лицо по управлению общим имуществом. Они должны были сдать и печать в какие-то сроки. Этого сделано не было". 

То есть ни председателя, ни управляющего уже год как бы и нет. А взносы есть

По словам жалобщиков, узнали в феврале и стали разбираться. Выяснилось, якобы действия ЖКХ председатель и его зам назвали незаконными и дела передать отказались. Вопрос заглох. Жильцы взбунтовались и голосованием избрали председателя из соседнего дома. 
Первый день работы нового председателя начался с криков. Когда прежний управляющий приехал на рабочее место, дверь не открылась. Замки поменяли накануне с милицией и понятыми. Разгорающийся скандал приехал урегулировать наряд. Битва управдомов переместилась на фронты местного РУВД. 
К середине дня на место подъезжаем мы. Страсти поутихли. Идут напряженные, но переговоры. 
Наконец знакомимся с самим бывшим управляющим. С нами в общении корректен. Общаться сперва не хочет, но не выдержала душа поэта...
Валерий рассказывает: не блага общего ради зло вершат, но корысти. Дескать, жалоб не было, скидывают неугодных в правлении. Инициативную группу жильцов называет неадекватными. А одного из ее идеологов - наркоманом и винит в непотребном поведении. 

Валерий Ковалевский, бывший председатель товарищества собственников: "Без регистрации собственником заварил всю эту кашу. С Коржовой вместе. В отношении него вызывалась милиция неоднократно. С окна выкидывает бутылки с пивом, они разбиваются. Я жилец был этого дома 20 лет. Прожил. Я каждую копеечку берег, так сказать, экономил. Для того чтобы платежи были минимальными. И никаких скандалов никогда не было". 

Выход один - суд. Стороны точат пики и готовят прокламации

Что до председателя, то его, заявляет Валерий, общим собранием только выбирают - переизбирать необязательно. Ну, а с гаражом виноват застройщик - поди его теперь отыщи. Ремонт стоит дорого. 38 владельцев машино-мест его не профинансируют, жалуется экс-управдом. 
Так или иначе, король умер, да здравствует король. Фигурально. Стороны  делят документы, обмениваясь любезностями. Происходящее снимают жильцы. Спустя полчаса ревизия заканчивается. Экс-управдом складывает полномочия и удаляется. Слушаем эксперта: это не конец. Такие истории сами по себе не заканчиваются. Выход один - суд. Стороны точат пики и готовят прокламации. В последней схватке за дом они схлестнутся в апреле. 



 
Теги: Минск
 
 
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Когда в товарищах согласья нет… Набившая оскомину тема жилищных распрей ассоциируется у нас с ЖКХ и темными подъездами многоэтажек спальных районов. Как правило,...
 
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