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Ночью снова репетиция парада. Какой участок перекроют и как пойдет общественный транспорт

29.04.2020 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в ночь с 29 на 30 апреля снова будут репетировать парад. Из-за тренировки поэтапно будут ограничивать движение всех видов транспорта на участке проспекта Машерова. Подробности сообщает «Столичный транспорт и связь».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня ночью военные будут проводить тренировку «пеший по машинам». По маршруту движения механизированной колонны ориентировочно с 21.50 29 апреля до 00.30 30 апреля временно ограничат движение всех видов транспорта.

Во время построения и начала движения колонны с 21.50 до 23.30 закроют движение по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Куйбышева. Изменятся трассы таких городских автобусов:

  • № 29, 44, 136, 1002-ТК поедут по улицам Куйбышева, Я. Купалы, Богдановича, Немига, проспекту Победителей в обоих направлениях, с остановками «Ст. м. «Немига», «Дворец спорта», «Гостиница Юбилейная».
  • автобусы № 18, 26 поедут по улицам Киселева, Богдановича, Хоружей, Червякова в прямом направлении, по улицам Червякова, В. Хоружей, Куйбышева, Киселева — обратно, со всеми остановками на измененном участке.

Во время перемещения колонны после 23.00 внесут изменения в трассы маршрутов пассажирского транспорта:

  • автобусы № 163 поедут по улицам Мельникайте, Кальварийская в обоих направлениях со всеми остановками на измененном участке;
  • тролейбусы № 14, 58 поедут по улице Ольшевского, проспекту Пушкина, улицам Притыцкого, Кальварийская в обоих направлениях;
  • маршруты тролейбусов № 39, 77 сократят до развязки проспекта Победителей с улицей Орловская.

Для остальных маршрутов пассажирского транспорта в перечисленных ниже местах перекрытий дорог предусмотрят кратковременную остановку:

  • на проспекте Машерова — от улицы Куйбышева до Тимирязева;
  • на улице Тимирязева — от проспекта Машерова до улицы Саперов;
  • на улице Саперов на всем протяжении;
  • на проспекте Победителей — от улицы Саперов до транспортной развязки с Орловской.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске в ночь с 29 на 30 апреля снова будут репетировать парад. Из-за тренировки поэтапно будут ограничивать движение всех видов транспорта на проспекте Машерова.
 
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