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На Радуницу на Гомельщине горели сразу три деревни

29.04.2020 13:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вторник, 28 апреля на Гомельщине горели сразу несколько деревень. Из-за сухой ветреной погоды огонь перекидывался с одной постройки на другую. В результате пожар уничтожил десятки домов и сараев, сообщили в МЧС.


Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

Так, днем 28 апреля вспыхнули постройки в деревне Верхние Жары Брагинского района.

В результате пожара сгорели 2 деревянных нежилых дома и четыре сарая. Также огонь повредил стены и крышу деревянного жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Примерно в это же время вспыхнула деревня Багримовичи Петриковского района. В результате пожара сгорели три деревянных нежилых дома и три сарая.

В Лоевском районе в деревне Подречицкое в этот же день огонь уничтожил 3 нежилых дома и 11 сараев.


 
Теги: Гомель
 
 
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Из-за сухой ветреной погоды огонь перекидывался с одной постройки на другую.
 
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