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На Радуницу на Гомельщине горели сразу три деревни
29.04.2020 13:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во вторник, 28 апреля на Гомельщине горели сразу несколько деревень. Из-за сухой ветреной погоды огонь перекидывался с одной постройки на другую. В результате пожар уничтожил десятки домов и сараев,
Так, днем 28 апреля вспыхнули постройки в деревне Верхние Жары Брагинского района.
В результате пожара сгорели 2 деревянных нежилых дома и четыре сарая. Также огонь повредил стены и крышу деревянного жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
Примерно в это же время вспыхнула деревня Багримовичи Петриковского района. В результате пожара сгорели три деревянных нежилых дома и три сарая.
В Лоевском районе в деревне Подречицкое в этот же день огонь уничтожил 3 нежилых дома и 11 сараев.
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Из-за сухой ветреной погоды огонь перекидывался с одной постройки на другую.
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