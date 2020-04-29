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В Могилеве начали отключать отопление
29.04.2020 13:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в Могилеве начали отключать отопление в квартирах и объектах социальной сферы. Такое решение было принято из-за установившейся теплой погоды. В ближайшее время среднесуточный плюс будет держаться на уровне 8 градусов. В административных зданиях города отопление отключили еще на прошлой неделе. Отопительный период заканчивается в Брестской области.
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Сегодня в Могилеве начали отключать отопление в квартирах и объектах социальной сферы. Такое решение было принято из-за установившейся теплой погоды. В ближайшее...
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