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В Могилеве начали отключать отопление

29.04.2020 13:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Могилеве начали отключать отопление в квартирах и объектах социальной сферы. Такое решение было принято из-за установившейся теплой погоды. В ближайшее время среднесуточный плюс будет держаться на уровне 8 градусов. В административных зданиях города отопление отключили еще на прошлой неделе. Отопительный период заканчивается в Брестской области.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сегодня в Могилеве начали отключать отопление в квартирах и объектах социальной сферы. Такое решение было принято из-за установившейся теплой погоды. В ближайшее...
 
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