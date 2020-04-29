С дождями и до +24°С в выходные. Какая погода нас ждет на неделе

Источник материала: Tut.by

В длинные выходные дни в Беларуси постепенно повышалась температура воздуха. 28 апреля максимальная температура колебалась от +14°С по северу до +23°С по югу страны. До конца текущей недели в Беларуси ожидается неустойчивая погода, температура будет колебаться. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В четверг, 30 апреля, преимущественно по южной половине республики пройдут дожди, местами по югу возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от -2°С по северу до +11°С по югу; максимальная днем составит +7…13°С, только в юго-восточных районах страны воздух прогреется до +14…17°С.

В пятницу, 1 мая, погодные условия в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Будет в основном без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку страны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью -3...+3°С, местами до +5…8°С; максимальная днем +11…18°С.

В субботу и воскресенье погоду в Беларуси начнут формировать атмосферные фронты и более теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы. Ожидается неустойчивая с дождями погода.

В субботу, 2 мая, ночью по западу, утром и днем во многих районах республики пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью +2…9°С, по юго-западу до +11°С; максимальная днем +14…19°С, в юго-восточных районах +20…23°С.

В воскресенье, 3 мая, на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Температура воздуха минимальная ночью +4…11°С, максимальная днем +13…20°С, по юго-востоку +21…24°С.