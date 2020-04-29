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«Не надо велосипед относить домой. Красота!». В Новополоцке появились пять велогаражей
29.04.2020 14:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У жильцов многоэтажек в Новополоцке появились велогаражи. Парковки для велосипедистов построили благодаря проекту «Зеленые города»,
— В рамках проекта установлены пять велогаражей длиной 8,5 и 6 метров, — сообщил начальник отдела ЖКХ Новополоцкого горисполкома Сергей Шамрило. — Они находятся возле жилых домов с уличным видеонаблюдением и общежитий. Каждый рассчитан на 20 велосипедов.
Выбирая места для установки велогаражей, отталкивались от потребностей горожан.
— Разговаривали с представителями домовых комитетов, председателями ЖСПК, самими велосипедами, чтобы установить парковки там, где они будут максимально востребованы, — пояснил замдиректора местного ЖРЭО Леонид Кулаженко. — Специалисты нашего предприятия сделали фундамент под эти конструкции и будут их обслуживать.
Первыми новшество оценили жители микрорайона Боровуха. Константин Ломша — один из них: «Всей семье удобно теперь пользовать велосипедами, у нас их три. Сейчас не надо каждый относить домой. Красота!».
Велогаражи появились по следующим адресам: ул. Блохина, 25а; ул. Василевцы, 18;
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Они находятся возле жилых домов с уличным видеонаблюдением и общежитий. Каждый рассчитан на 20 велосипедов.
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