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Фонтаны готовятся к открытию

29.04.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уже завтра в Минске начнется "водный" сезон, а сегодня специалисты проводят последние приготовления: программируют тайминг, очищают искусственные источники перед эксплуатацией. После зимы на некоторых объектах проведен косметический ремонт. В этом году в столице  забурлят сразу два новых фонтана - возле  Верховного суда и в сквере на  улице Пулихова.  Фонтан на Пулихова протестирован. Он светодинамический в форме лабиринта, с тремя чашами. Территорию рядом также благоустроили: появилась дополнительная подсветка и декоративные архитектурные элементы.

 
Теги: Минск
 
 
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Уже завтра в Минске начнется "водный" сезон, а сегодня специалисты проводят последние приготовления: программируют тайминг, очищают искусственные источники перед...
 
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