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В Минске продолжается монтаж праздничного декора к 75-летию Великой Победы
29.04.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБольшую конструкцию с образами памятных мест страны впервые установят на Октябрьской площади. Свои место заняло и традиционное панно на фасаде Педагогического университета имени Максима Танка - картину площадью в 700 квадратных метров создали из 8 тысяч разноцветных элементов. Завершить монтаж праздничного украшения в Минске планируют в начале мая.
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Большую конструкцию с образами памятных мест страны впервые установят на Октябрьской площади. Свои место заняло и традиционное панно на фасаде Педагогического...
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