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Электронная ярмарка вакансий пройдет в столице

29.04.2020 18:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Найти новое место работы - онлайн. Более полутысячи предложений от столичных предприятий будут доступны завтра во время электронной ярмарки вакансий. В режиме реального времени можно направить свои резюме работодателю, получить консультацию и договориться о встрече. После завершения ярмарки вакансии будут перенесены в базу на портале городской службы занятости. 

 
 
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Найти новое место работы - онлайн. Более полутысячи предложений от столичных предприятий будут доступны завтра во время электронной ярмарки вакансий. В режиме...
 
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