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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электронная ярмарка вакансий пройдет в столице Найти новое место работы - онлайн. Более полутысячи предложений от столичных предприятий будут доступны завтра во время электронной ярмарки вакансий. В режиме...

Найти новое место работы - онлайн. Более полутысячи предложений от столичных предприятий будут доступны завтра во время электронной ярмарки вакансий. В режиме реального времени можно направить свои резюме работодателю, получить консультацию и договориться о встрече. После завершения ярмарки вакансии будут перенесены в базу на портале городской службы занятости.