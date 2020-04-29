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Электронная ярмарка вакансий пройдет в столице
29.04.2020 18:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНайти новое место работы - онлайн. Более полутысячи предложений от столичных предприятий будут доступны завтра во время электронной ярмарки вакансий. В режиме реального времени можно направить свои резюме работодателю, получить консультацию и договориться о встрече. После завершения ярмарки вакансии будут перенесены в базу на портале городской службы занятости.
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Найти новое место работы - онлайн. Более полутысячи предложений от столичных предприятий будут доступны завтра во время электронной ярмарки вакансий. В режиме...
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