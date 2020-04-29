|
На Витебщине люди встретили в лесу медвежонка. Смотрите, что было потом
29.04.2020 18:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Витебской области, гуляя по лесу, встретили медвежонка. К такому неожиданному знакомству ни одна из сторон не была готова. Люди поспешили уйти на безопасное расстояние, а перепуганный малыш залез на дерево. Подробности — у
Сергей Шило, один из тех, кто был в компании, снял медвежонка на видео.
— Он на увидел и быстренько на верх дерева полез, — рассказывает мужчина. — Мы постояли, но потом подумали: рядом может быть медведица, которая захочет защитить своего детеныша. Поэтому мы ушли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свою встречу с малышом люди сняли на видео.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)