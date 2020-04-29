На Витебщине люди встретили в лесу медвежонка. Смотрите, что было потом

Источник материала: Tut.by

Жители Витебской области, гуляя по лесу, встретили медвежонка. К такому неожиданному знакомству ни одна из сторон не была готова. Люди поспешили уйти на безопасное расстояние, а перепуганный малыш залез на дерево. Подробности — у телеканала «Витебск».

Сергей Шило, один из тех, кто был в компании, снял медвежонка на видео.

— Он на увидел и быстренько на верх дерева полез, — рассказывает мужчина. — Мы постояли, но потом подумали: рядом может быть медведица, которая захочет защитить своего детеныша. Поэтому мы ушли.