Защитный костюм, перчатки. Реаниматолог из 10-й больницы сняла ролик о том, как готовится к смене

Источник материала: Tut.by

Врач анестезиолог-реаниматолог из Минска показала, как готовится к смене. Девушка работает в 10-й городской клинической больнице, которая принимает больных с COVID-19.

Необычное видео анестезиолог-реаниматолог 10-й городской клинической больницы Минска Татьяна Салей разместила на своей странице в инстаграме .

Ролик рассказывает, как Татьяна и ее коллега готовятся к смене — врачи надевают защитный костюм, перчатки, очки.

В многочисленных комментариях люди пишут слова благодарности врачам, которые работают в условиях пандемии.