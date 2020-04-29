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Защитный костюм, перчатки. Реаниматолог из 10-й больницы сняла ролик о том, как готовится к смене
29.04.2020 19:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Врач анестезиолог-реаниматолог из Минска показала, как готовится к смене. Девушка работает в 10-й городской клинической больнице, которая
Необычное видео анестезиолог-реаниматолог 10-й городской клинической больницы Минска Татьяна Салей разместила на своей странице в
Ролик рассказывает, как Татьяна и ее коллега готовятся к смене — врачи надевают защитный костюм, перчатки, очки.
В многочисленных комментариях люди пишут слова благодарности врачам, которые работают в условиях пандемии.
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Анестезиолог работает в 10-й городской клинической больнице, которая принимает больных с COVID-19.
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