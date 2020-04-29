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Защитный костюм, перчатки. Реаниматолог из 10-й больницы сняла ролик о том, как готовится к смене

29.04.2020 19:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Врач анестезиолог-реаниматолог из Минска показала, как готовится к смене. Девушка работает в 10-й городской клинической больнице, которая принимает больных с COVID-19.

Необычное видео анестезиолог-реаниматолог 10-й городской клинической больницы Минска Татьяна Салей разместила на своей странице в инстаграме.

Ролик рассказывает, как Татьяна и ее коллега готовятся к смене — врачи надевают защитный костюм, перчатки, очки.

В многочисленных комментариях люди пишут слова благодарности врачам, которые работают в условиях пандемии.

Открыть/скачать видео (43.19 МБ)

 
Теги: Минск
 
 
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Анестезиолог работает в 10-й городской клинической больнице, которая принимает больных с COVID-19.
 
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