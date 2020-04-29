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Минский метрополитен регулярно дезинфицируют в период обострения вирусных заболеваний
29.04.2020 20:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРанее мы уже рассказывали и показывали, как дезинфицируют в столице общественный наземный транспорт. Сегодня спустимся в метро и узнаем, какие меры профилактики принимаются там в период вирусных инфекций. Санитарная уборка и дезинфекция вагонов метро проводится регулярно при каждом заходе электропоездов в депо.
Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена: "Они в обязательном порядке проходят через моечный комплекс. Затем поезда попадают в депо, где производится внутренняя уборка. Методом орошения специальными дезинфицирующими средствами обрабатывается абсолютно все, чего касается человек: поручни, стекла, сидения. После этого производится влажная уборка".
Подобным образом составы обрабатываются как минимум раз в день. На станциях метрополитена моющими и дезинфицирующими средствами обрабатываются дверные ручки, кассовые зоны, поверхности турникетов, поручни эскалаторов, скамейки.
Елена Шульга, машинист уборочных машин: "Уборку мы производим каждые 2 часа дезинфицирующими средствами. Протираем мы все, к чему прикасаются наши пассажиры. У нас работает целая команда. На все это уходит не менее получаса".
На информационных стендах станций для пассажиров размещены памятки по профилактике острых респираторных инфекций. Кроме всего прочего, стоит помнить и о дистанции. В этих целях на полу красно-белыми линиями обозначены места расположения пассажиров у касс. В вестибюлях станций установлены бесконтактные сенсорные дозаторы для обработки рук.
Лилия Дрозд, кассир: "Выдали маски, перчатки, средство для обработки рук. Обрабатываем спецраствором не только руки, но и рабочие места неоднократно. Через час-полтора. Руки моем очень часто".
Инструктаж по охране труда с работниками метрополитена проводится индивидуально. Осуществляется регулярный контроль самочувствия сотрудников.
Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена: "Ежедневно в метрополитене мы проводим соответствующий мониторинг всех наших сотрудников на предмет заболеваемости. Если у кого-то выявляются признаки, рекомендуем обратиться в учреждения здравоохранения".
Рассматриваются и другие меры профилактики для более эффективного предотвращения распространения вирусных заболеваний. Все действия в этом направлении метрополитен согласовывает с санитарно-эпидемиологическими службами.
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Ранее мы уже рассказывали и показывали, как дезинфицируют в столице общественный наземный транспорт. Сегодня спустимся в метро и узнаем, какие меры профилактики...
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