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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минский метрополитен регулярно дезинфицируют в период обострения вирусных заболеваний Ранее мы уже рассказывали и показывали, как дезинфицируют в столице общественный наземный транспорт. Сегодня спустимся в метро и узнаем, какие меры профилактики...

Ранее мы уже рассказывали и показывали, как дезинфицируют в столице общественный наземный транспорт. Сегодня спустимся в метро и узнаем, какие меры профилактики принимаются там в период вирусных инфекций. Санитарная уборка и дезинфекция вагонов метро проводится регулярно при каждом заходе электропоездов в депо.Подобным образом составы обрабатываются как минимум раз в день. На станциях метрополитена моющими и дезинфицирующими средствами обрабатываются дверные ручки, кассовые зоны, поверхности турникетов, поручни эскалаторов, скамейки.На информационных стендах станций для пассажиров размещены памятки по профилактике острых респираторных инфекций. Кроме всего прочего, стоит помнить и о дистанции. В этих целях на полу красно-белыми линиями обозначены места расположения пассажиров у касс. В вестибюлях станций установлены бесконтактные сенсорные дозаторы для обработки рук.Инструктаж по охране труда с работниками метрополитена проводится индивидуально. Осуществляется регулярный контроль самочувствия сотрудников.Рассматриваются и другие меры профилактики для более эффективного предотвращения распространения вирусных заболеваний. Все действия в этом направлении метрополитен согласовывает с санитарно-эпидемиологическими службами.