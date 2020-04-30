«Рисковать здоровьем ребенка не намерен». Учеников зовут на допризывную подготовку, родители против

Источник материала: Tut.by

С 7 мая у старшеклассников минской школы № 207 должны начаться лекции по предмету «Допризывная и медицинская подготовка». Как рассказывает один из родителей, школьники должны присутствовать на лекции, иначе будут не аттестованы за год, ведь этот предмет есть только в четвертой четверти.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Уже полтора месяца дочка Александра (имя изменено. — Прим. TUT.BY) не ходит в СШ № 207 по заявлению родителей. На время пандемии семья решила изолироваться, избегает посещения людных мест, подышать свежим воздухом выезжает на машине за город. А в среду вечером, 29 апреля, родителям старшеклассников сообщили: дети должны вернуться в школу, с 7 мая у десятиклассников начинаются лекции по предмету «Допризывная и медицинская подготовка».

— При этом посещение двухнедельных лекций обязательно! Насколько я понял, в школе читать лекции будут военные и медики, — рассказывает TUT.BY Александр, родитель ученицы 10 класса. — Конечно, некоторые родители возмутились. Речь о том, чтобы лекции читать дистанционно, не идет. Либо дети присутствуют на занятиях, либо приносят справку от врача. Те, кто останется дома, не будет аттестован и переведен в 11-й класс.

Как говорит Александр, некоторые родители обращались к администрации СШ № 207. В школе пообещали, что гарантируют безопасность детям, разделят их на группы и рассадят на расстоянии 1,5 — 2 метра.

— Есть же еще вторая часть этого мероприятия — практика в начале июня. Мальчики должны будут поехать в воинскую часть: например, в прошлом году они были в Военной академии, а девочки в 8-й детской поликлинике. На сегодняшний день это те места, где вероятность заражения высока. Осталось еще только в церковь сводить. Я не знаю, как обстоят дела у наших чиновников, но у меня запасных детей нет. Рисковать здоровьем своей дочери не намерен. В этом меня поддерживает большинство родителей в классе, — возмущается Александр.

По его подсчетам, после длительных весенних каникул на занятия в школу из класса вернулось человек пять, остальные остались дома по заявлению родителей. Предмет «Допризывная и медицинская подготовка» есть только в четвертой четверти, как отмечает Александр, рекомендация аттестовывать по итогам трех четвертей учеников 10 класса не совсем касается. Как выставить оценку, если этого предмета не было в других четвертях?

— У моей дочки высокий средний балл, она добросовестно самостоятельно изучает материал, готовит все домашние задания. Если вопрос не решится, готов оставить ее на второй год либо подать документы в лицей. Как идти на занятия, если каждый день заражается почти по тысяче человек? Предмет нужный, и никто бы не возмущался, если бы лекции были в другое время, — добавляет Александр.

В беседе с TUT.BY заместитель директора по учебной работе минской СШ № 207 Лариса Некрасова отмечает: из родителей по вопросу организации предмета «Допризывная и медицинская подготовка» никто не обращался.

— По заявлению родителей дети могут не посещать занятия. Если такое заявление есть, мы ищем способы, как работать с этими детьми и как их аттестовать, — комментирует Лариса Некрасова. — Этот учебный предмет изучается одну неделю в году.

— Это правда, что изучение этого предмета назначено на 7 мая?

— Конечно, по графику центра допризывной подготовки. У нас же есть приказ управления образования. Если дети не придут по заявлению родителей, будем искать способы как их научить.

— По словам родителей, лекции будут читать военные и медики.

— Это работники центра допризывной подготовки, и там тоже педагогические работники.

— Перенести занятия по допризывной подготовке никак нельзя?

— Нет, потому что каждая школа идет по своему графику. Но решить вопрос, как будет изучаться материал, можно.

Сейчас в школе собирают списки детей, которые будут посещать уроки, а дальше «будут смотреть по обстоятельствам».