ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Борисовские школьники - победители интернет-олимпиады по учебному предмету «Русский язык»

30.04.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Среди победителей есть и борисовчане!

Победители среди учащихся 5 классов

Ксения Заяц, ГУО «Средняя школа № 12 г. Борисова» – диплом I степени;

Анна Круглик, ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» – диплом I степени;

Ульяна Сидлеренок, ГУО «Средняя школа № 10 г. Борисова» – диплом I степени;

Мария Феоктистова, ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» – диплом I степени;

Юрий Щурок, ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» – диплом I степени;

Победители интернет-олимпиады среди учащихся 6 классов

Глеб Павловец, ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» – диплом I степени;

Артем Пасиков, ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» – диплом I степени;

Ульяна Сидлеренок, ГУО «Средняя школа № 10 г. Борисова» – диплом I степени;

Дарья Черняк, ГУО «Средняя школа № 12 г. Борисова» – диплом I степени;

Победители интернет-олимпиады среди учащихся 8 классов

Любава Юркевич, ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» – диплом I степени;

Мария Ковалец, ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» – диплом III степени;

Анастасия Мельник, ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» – диплом III степени;

https://rooborisov.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подведены итоги интернет-олимпиады по учебному предмету «Русский язык», в которой принимали участие учащиеся 5 – 8 классов учреждений общего среднего образования...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Рисковать здоровьем ребенка не намерен». Учеников зовут на допризывную подготовку, родители против
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика