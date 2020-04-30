Борисовские школьники - победители интернет-олимпиады по учебному предмету «Русский язык»

Среди победителей есть и борисовчане!
Победители среди учащихся 5 классов
Ксения Заяц, ГУО «Средняя школа № 12 г. Борисова» – диплом I степени;
Анна Круглик, ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» – диплом I степени;
Ульяна Сидлеренок, ГУО «Средняя школа № 10 г. Борисова» – диплом I степени;
Мария Феоктистова, ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» – диплом I степени;
Юрий Щурок, ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» – диплом I степени;
Победители интернет-олимпиады среди учащихся 6 классов
Глеб Павловец, ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» – диплом I степени;
Артем Пасиков, ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» – диплом I степени;
Ульяна Сидлеренок, ГУО «Средняя школа № 10 г. Борисова» – диплом I степени;
Дарья Черняк, ГУО «Средняя школа № 12 г. Борисова» – диплом I степени;
Победители интернет-олимпиады среди учащихся 8 классов
Любава Юркевич, ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» – диплом I степени;
Мария Ковалец, ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» – диплом III степени;
Анастасия Мельник, ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» – диплом III степени;