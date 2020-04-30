Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Календарный май начнется более теплой погодой В дневные часы воздух в некоторых районах прогреется до +17 градусов. При этом возможны грозовые дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер...

В дневные часы воздух в некоторых районах прогреется до +17 градусов. При этом возможны грозовые дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется с порывами до 9 метров в секунду. В субботу и воскресенье в прогнозах также кратковременные осадки.