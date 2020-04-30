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Календарный май начнется более теплой погодой

30.04.2020 18:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В дневные часы воздух в некоторых районах прогреется до +17 градусов. При этом возможны грозовые дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется с порывами до 9 метров в секунду. В субботу и воскресенье в прогнозах также кратковременные осадки. 

 
 
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В дневные часы воздух в некоторых районах прогреется до +17 градусов. При этом возможны грозовые дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер...
 
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