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В Минске сегодня включили фонтаны
30.04.2020 18:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСезон начался. В Минске сегодня включили фонтаны. Тайминг у каждой водной композиции свой. Первыми проснулись рукотворные гейзеры в сквере Театра оперы и балета, около Национальной библиотеки и фонтан в парке Янки Купалы. Заработают и два новых объекта: в сквере на Пулихова и около здания Верховного суда.
Архитектурные и стилистические решения городских искусственных источников оценила Юлия Токарь (видео).
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Сезон начался. В Минске сегодня включили фонтаны. Тайминг у каждой водной композиции свой. Первыми проснулись рукотворные гейзеры в сквере Театра оперы и балета,...
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