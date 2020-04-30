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Профсоюзы передали медикам фрукты к празднику Первомая

30.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Их общая стоимость – 600 рублей, выделенных из организованных на период сложной эпидемиологической обстановки профсоюзных «касс взаимопомощи». 

Профсоюзы передали медикам фрукты к празднику Первомая

 
 
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В рамках широкомасштабной акции «Профсоюзы Минщины - медикам к Первомаю», инициированной Минским областным объединением профсоюзов, представители Борисовского...
 
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