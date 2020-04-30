Их общая стоимость – 600 рублей, выделенных из организованных на период сложной эпидемиологической обстановки профсоюзных «касс взаимопомощи».
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Профсоюзы передали медикам фрукты к празднику Первомая
30.04.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Их общая стоимость – 600 рублей, выделенных из организованных на период сложной эпидемиологической обстановки профсоюзных «касс взаимопомощи».
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В рамках широкомасштабной акции «Профсоюзы Минщины - медикам к Первомаю», инициированной Минским областным объединением профсоюзов, представители Борисовского...
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