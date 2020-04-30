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К марафону поддержки медработников присоединилась УП «Бумажная фабрика» Гознака

30.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Активно присоединяются к ней различные предприятия. Так, представители УП «Бумажная фабрика» Гознака во главе с генеральным директором Александром Мельниковым и его заместителем Александром Хацкевичем привезли в УЗ «Борисовская больница №2» пять холодильников и стиральную машину, которые были необходимы медучреждению.

— Коллектив нашего предприятия выражает огромную благодарность врачам и всему медперсоналу за их напряженный труд, — отметил Александр Мельников. — Мы узнали, что больница нуждается именно в такой технике, и решили помочь. Это — наш способ сказать слова благодарности врачам.

Сегодня условия нашей жизни изменились. Но и в них многие проявляют свои лучшие качества. Пусть мы на расстоянии друг от друга, но точно знаем: победить болезнь сможем только вместе!

Ольга ЦЫБУЛЬКО

 
 
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