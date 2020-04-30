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Могилевская станция скорой помощи приняла слова поддержки от БРСМ

30.04.2020 19:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Могилевская городская станция скорой помощи приняла слова поддержки от БРСМ в рамках республиканского марафона под #CпасибоМедикам. Вместе с ними - и наборы средств защиты. А также открытки от волонтеров, обычных горожан - с пожеланиями тем, кто в эти дни на передовой. 
35 бригад скорой проходят дежурство в Могилеве и Могилевском районе. Ежедневно - это 115 человек, которые готовы придти на помощь. 

Юрий Жаркевич, фельдшер Могилевской городской станции скорой медицинской помощи: "Нам очень приятно, что в этот момент про нас не забывают. Выражаем большую благодарность. Нам помогают различные организации. В том числе Фонд мира, помощь оказывают и предприятия. Спасибо всем огромное, и, действительно, мы чувствуем, что мы не одни". 

 
Теги: Могилев
 
 
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Могилевская городская станция скорой помощи приняла слова поддержки от БРСМ в рамках республиканского марафона под #CпасибоМедикам. Вместе с ними - и наборы...
 
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