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Могилевская станция скорой помощи приняла слова поддержки от БРСМ
30.04.2020 19:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМогилевская городская станция скорой помощи приняла слова поддержки от БРСМ в рамках
35 бригад скорой проходят дежурство в Могилеве и Могилевском районе. Ежедневно - это 115 человек, которые готовы придти на помощь.
Юрий Жаркевич, фельдшер Могилевской городской станции скорой медицинской помощи: "Нам очень приятно, что в этот момент про нас не забывают. Выражаем большую благодарность. Нам помогают различные организации. В том числе Фонд мира, помощь оказывают и предприятия. Спасибо всем огромное, и, действительно, мы чувствуем, что мы не одни".
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Могилевская городская станция скорой помощи приняла слова поддержки от БРСМ в рамках республиканского марафона под #CпасибоМедикам. Вместе с ними - и наборы...
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