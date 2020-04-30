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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поддержали врачей курсанты Минского суворовского училища и лицеисты МЧС Они записали видео. В ролике, который сейчас активно набирает популярность в интернете, юноши не только говорят слова в поддержку медиков, но и произносят простые,...

Они записали видео. В ролике, который сейчас активно набирает популярность в интернете, юноши не только говорят слова в поддержку медиков, но и произносят простые, но в то же время очень важные фразы, адресованные каждому белорусу.