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Жители деревни Симоновичи Дрогичинского района своими силами обновили обелиск

30.04.2020 21:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В память о героях жители деревни Симоновичи Дрогичинского района своими силами обновили обелиск. Они установили мемориальные плиты с именами погибших односельчан. Всего  186 фамилий красноармейцев и мирных жителей. Мария Тройнич подробней.

К этому деревенскому обелиску Галина приходит, чтобы почтить память своего деда. Ведь на его могиле она никогда не была. Красноармеец Василий Попеня погиб весной 1945 в Германии. Тогда до Победы оставалось всего полторы недели. И только недавно его имя увековечили в родной деревне. Мемориальные плиты на обелиске местные жители установили своими силами.

Всего на новых гранитных плитах  186 фамилий. Все это уроженцы деревни Симоновичи. Кроме красноармейцев, здесь высечены имена и мирных жителей. Самому младшему из погибших было всего 4 года. Фашисты убили ребенка за то, что его старший брат пошел в партизаны. Все эти истории собрал воедино местный краевед Сергей Литвинко. И тоже участвовал в обновлении мемориала. На составление списков погибших у Сергея ушло полтора года. Информацию собирал через базу данных "Мемориал", по архивам и воспоминаниям местных старожил. Работа по поиску имен других жертв войны продолжается. Поэтому рядом с обелиском оставили место для новых гранитных плит.

Обелиск с красноармейской звездой в центре деревни Симоновичи построили в 1965 году. В честь Великой Победы местные жители высадили рядом с ним кусты сирени. Цветы распускаются как раз к 9 Мая. Живые цветы на гранитные плиты лягут и в День Победы. По словам местных жителей, эта дата для них, как и для всех белорусов, особенная. Ведь слишком высокой оказалась цена мирного неба над головой. 

 
 
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В память о героях жители деревни Симоновичи Дрогичинского района своими силами обновили обелиск. Они установили мемориальные плиты с именами погибших...
 
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