ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент: финансовая поддержка из-за рубежа должна идти на социальные цели

30.04.2020 21:44 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Рабочий день во Дворце Независимости сегодня открылся большим обсуждением гуманитарного вопроса. Как качественно, без бюрократии и с максимальной пользой работать с ресурсом безвозмездной помощи? Речь далеко не только об актуальных поставках медикаментов и средств защиты. С 2017 в нашу страну безвозмездно поступило 238 миллионов долларов. В большинстве своем это финансирование различных социальных проектов западными фондами и организациями. С одной стороны,  существенная помощь, которая снижает нагрузку на бюджет. С другой - существует и доля риска: за финансовыми потоками необходим самый жесткий контроль. И здесь назрела корректировка правового поля. По поручению Президента был разработан новый проект декрета. В документе прописали изменения порядка регистрации иностранной безвозмездной помощи, освобождение от налогов, сборов и пошлин и многое другое. Главная цель - создание четкой и прозрачной модели работы, когда целевые средства честно доходят до адресата и тратятся на нужное дело. Андрей Кривошеев подробнее. 

С проблемой серых финансовых потоков для лоббистов-приватизаторов и в политику суверенная Беларусь столкнулась на этапе становления нового государства. Конец 80-х - начало 90-х своего рода золотое десятилетие для иностранных лжемеценатов и их контрагентов в нашей стране. Тогда практически бесконтрольно и абсолютно непрозрачно деньги шли на создание политических кризисов и развал целых секторов экономики. Тогда же в политэкономическом словаре белорусов появились новые категории. Например,  "грантоед" (это получатель) или "прокладки" (местные фонды, что отщипывали от помощи за мелкие услуги).  Или еще  "камбэк". Т.е. деньги, которые в страну даже не заходили, разворовывались по дороге. Этот процент порой доходил до 80. 

Государство в общей сложности потратило примерно 10 лет, чтобы навести в этой теневой экономике элементарный порядок и оставить "грантоедов", "прокладки" и "камбэки" в своей массе в нашем далеком прошлом. Как только в грантовой сфере Беларуси навели порядок,  политика провокаций стала чахнуть. А местные оппозиционные политики стали массово трудоустраиваться на легальную работу. Хороший показатель, что закон действует. Впрочем, перед каждой крупной политической кампанией в нашей стране участники прежних схем начинают активничать. На это, в частности, обращает внимание Президент. 


Президент: "Ни копейки на деструктивную деятельность"

Что было бы, не переведи Беларусь иностранную помощь в цивилизованные рамки,  красноречиво показывает опыт Украины. Там народная молва к нашему словарю добавила "грантососов", "титушек" (это наемные амбалы для уличных потасовок)  и хит последних лет - "соросята". Это "птенцы" фондов и проектов американского филантропа Джорджа Сороса. Украинские эксперты им приписывают давление на президента Зеленского и протаскивание закона о распродаже украинской земли через Верховную раду. 

Президента, конечно, интересует, через какие каналы инпомощь поступает в Беларусь. Читай: возможно ли у нас внешнее давление на внутреннюю политику? 


Главные принципы нового Декрета об иностранной помощи 


Другими словами, львиная доля помощи Беларуси - абсолютно прозрачна. Время, конечно, корректирует условия - отсюда и потребность нового декрета. Александр Лукашенко формулирует главные принципы документа в вопросах. Участие местной власти важно еще и потому, что помощь в регионы идет далеко не равномерно. Минск и столичная агломерация суммарно за три года получили почти 200 миллионов долларов, это каждые 80 долларов из ста в расчете на страну. Причина проста - именно в столице зарегистрировано абсолютное большинство получателей - общественные, религиозные и спортивные организации, госорганы и коммерческие структуры. При этом тратятся эти деньги далеко не только в столице. Например, до трети идет в Гомельскую и Могилевскую области на преодоление последствий Чернобыля. Кстати, по той же причине юго-восток страны на условном втором месте по иностранной поддержке. Еще и из-за такого движения помощи нужен дополнительный контроль. И это четвертый вопрос Президента к разработчикам. 


Президент: финансовая поддержка из-за рубежа должна идти на социальные цели


Иностранная помощь - без бюрократизма и коррупции


Глава профильного департамента заверяет: требования Президента в тексте декрета учтены, при этом он остается понятным и прозрачным для тех, кто намерен помогать Беларуси честно и адресно. Подробно проанализировали на совещании и основные сферы - куда в Беларуси идет безвозмездная иностранная помощь. 

Судя по цифрам, за последние 3 года чуть больше четверти - это сфера социальной защиты. И так во всем мире. Актуальное сегодня здравоохранение - это каждые 19 долларов из ста. Спорт (как серьезная ниша для пожертвований) занимает 12,5%. В этой графе как популярные любительские команды и турниры, так и поддержка широкого Паралимпийского движения.

Образование, экология и культура вместе скромно привлекают лишь около 7% помощи, оставаясь заботой, прежде всего, белорусского государства. И это, кстати, не всегда плохо. Известная мудрость: ваше будущее определяют те, кто воспитывают ваших детей. Лучше, чтобы это было национальное государство и свое общество. А вот что нелогично в этой схеме - так это доминирование общехозяйских расходов над всеми остальными.


Президент: финансовая поддержка из-за рубежа должна идти на социальные цели


Беларусь открыта для помощи на социальные цели

 
Президент же требует активизировать именно социальную направленность. И главный рычаг здесь - льготы по налогам. По итогу обсуждения лишь с этого вида помощи будет взиматься и то минимальная плата за регистрацию и сопровождение проектов. В остальном новый декрет максимально комфортен как для меценатов, так и для получателей помощи.


Гарантируем прозрачность спонсорам и меценатам

Глава государства в целом поддержал все новации декрета. На косметические правки отведено всего пару дней. А реально заработать новые правила смогут через 2 - 3 месяца после их утверждения в специальном положении. Тем самым Беларусь, с одной стороны, дает больше возможностей порядочным меценатам, а с другой - гарантирует, что их средства в Беларуси будут использованы абсолютно честно и прозрачно. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочий день во Дворце Независимости сегодня открылся большим обсуждением гуманитарного вопроса. Как качественно, без бюрократии и с максимальной пользой...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как избавиться от рекламы в почтовых ящиках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика