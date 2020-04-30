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Доказательство профессионализма

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 50-я смешанная авиабаза в Мачулищах отмечает юбилей Первые на боевом дежурстве, учениях и парадах... 50-я смешанная авиабаза в Мачулищах отмечает 40-летний юбилей. История части неразрывно связана с Афганом - 9 лет...

Первые на боевом дежурстве, учениях и парадах... 50-я смешанная авиабаза в Мачулищах отмечает 40-летний юбилей. История части неразрывно связана с Афганом - 9 лет боевых испытаний. И сегодня летчики хранят традиции, оставаясь на передовых рубежах воздушных сил. Александр Камович побывал на авиабазе. Андрей Лукьянович в авангарде 50-й авиабазы как в строю, так и в небе. Командир части и действующий пилот. Именно в его руках штурвал флагмана нашей авиации - самолета Ил-76, участника военных парадов. Кроме того, этот борт уже совершил несколько рейсов в Пекин с гуманитарной миссией. Командир части отмечает: быть первыми - это уже традиция.Память о погибших героях, история, традиции - сегодня неотъемлемая часть в подготовке и на современном этапе. Один поступок смелого человека способен вдохновить целое поколение. В списках личного состава авиабазы - 8 Героев Советского Союза, более 4 тысяч государственных наград. Особое место в истории части занимает боевой самолет-музей.От своих знаменитых коллег не отстают и современные летчики. Так, авиаторы 50-й авиабазы в 2019-м стали лучшими во многих дисциплинах на международных армейских игр. К слову, вертолетные звенья Ми-8-МТВ-5 - это модернизированные машины, которые поступили на вооружение нашей армии и 50-й авиабазы. Также не раз становились участниками многих учений, парадов и авиашоу. Впрочем, за каждой машиной, за каждым успехом стоят кадры. Отметим, что самые высокие чины части продолжают летную практику. А в ряды пилотов авиабазы попадают только лучшие молодые пилоты.