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50-я смешанная авиабаза в Мачулищах отмечает юбилей

30.04.2020 22:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первые на боевом дежурстве, учениях и парадах... 50-я смешанная авиабаза в Мачулищах отмечает 40-летний юбилей. История части неразрывно связана с Афганом - 9 лет боевых испытаний. И сегодня летчики хранят традиции, оставаясь на передовых рубежах воздушных сил. Александр Камович побывал на авиабазе. Андрей Лукьянович в авангарде 50-й авиабазы как в строю, так и в небе. Командир части и действующий пилот. Именно в его руках штурвал флагмана нашей авиации - самолета Ил-76, участника военных парадов. Кроме того, этот борт уже совершил несколько рейсов в Пекин с гуманитарной миссией. Командир части отмечает: быть первыми - это уже традиция. 

Память о погибших героях, история, традиции - сегодня неотъемлемая часть в подготовке и на современном этапе. Один поступок смелого человека способен вдохновить целое поколение. В списках личного состава авиабазы - 8 Героев Советского Союза, более 4 тысяч государственных наград. Особое место в истории части занимает боевой самолет-музей. 


50-я смешанная авиабаза в Мачулищах отмечает юбилей


Доказательство профессионализма 

От своих знаменитых коллег не отстают и современные летчики. Так, авиаторы 50-й авиабазы в 2019-м стали лучшими во многих дисциплинах на международных армейских игр. К слову, вертолетные звенья Ми-8-МТВ-5 - это модернизированные машины, которые поступили на вооружение нашей армии и 50-й авиабазы. Также не раз становились участниками многих учений, парадов и авиашоу. Впрочем, за каждой машиной, за каждым успехом стоят кадры. Отметим, что самые высокие чины части продолжают летную практику. А в ряды пилотов авиабазы попадают только лучшие молодые пилоты. 

Андрей Лукьянович, командир 50-й САБ: "Хочу отметить, что всегда наши пилоты были лидерами в боевом применении авиационных средств поражения по наземным целям. Я скажу, что это говорит об очень высоком уровне нашего летного состава - не только летчиков-инструкторов, но и техника позволяет качественно выполнять все задачи. Наши 2 самолета выполняли гуманитарную миссию, перевозили грузы в Китай. И когда мы летим туда, время сжимается, а когда идем на запад, у нас бесконечный день. Наших пилотов можно называть повелителями времени".

 
 
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Первые на боевом дежурстве, учениях и парадах... 50-я смешанная авиабаза в Мачулищах отмечает 40-летний юбилей. История части неразрывно связана с Афганом - 9 лет...
 
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