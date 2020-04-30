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Беларусь помнит
30.04.2020 21:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ канун 75-летия Великой Победы в каждой белорусской семье особо вспоминают героев, которые мужественно защищали Родину. К сожалению, свидетелей страшных событий Великой Отечественной с каждым годом становится все меньше. Но родные хранят и берегут воспоминания о них в фотографиях, фронтовых письмах и наградах. О памяти, которая не забыта сквозь время и поколения - в новой серии проекта "Беларусь помнит" (видео).
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В канун 75-летия Великой Победы в каждой белорусской семье особо вспоминают героев, которые мужественно защищали Родину. К сожалению, свидетелей страшных событий...
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