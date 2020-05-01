Источник материала: БT

250 граммов куриного филе,

200 граммов шампиньонов,

1 головку лука,

200 граммов натурального йогурта,

100 граммов сыра,

растительное масло.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жульен с куриной грудкой Возьмем: 250 граммов куриного филе, 200 граммов шампиньонов, 1 головку лука, 200 граммов натурального йогурта, 100 граммов сыра, растительное масло. Из этих...

Возьмем:Из этих продуктов приготовим жульен с куриной грудкой. Отвариваем куриную грудку до полуготовности. Примерно минут 15-20.В это время поджариваем на небольшом количестве масла мелко нарезанный лук. К луку добавляем нарезанные шампиньоны. Солим и перчим по вкусу, доводим до готовности.Куриное филе нарезаем на кусочки. В отдельной емкости смешиваем мясо, лук и грибы. Заправляем йогуртом: так как у нас завтрак, мы заменили традиционные для этого блюда сливки на йогурт. Перемешиваем. Выкладываем в кокотницу или другую формочку. Ставим в разогретую духовку минут на 20. Подаем горячим.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.