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Жульен с куриной грудкой

01.05.2020 07:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем:
  • 250 граммов куриного филе,
  • 200 граммов шампиньонов,
  • 1 головку лука,
  • 200 граммов натурального йогурта,
  • 100 граммов сыра,
  • растительное масло.  
Из этих продуктов приготовим жульен с куриной грудкой. Отвариваем куриную грудку до полуготовности. Примерно минут 15-20.

Отварное филе - незаменимый диетический продукт.  А комплекс витаминов группы В поддерживает работоспособность нервной системы и регулирует разбалансированный обмен веществ. 

В это время поджариваем на небольшом количестве масла мелко нарезанный лук. К луку добавляем нарезанные шампиньоны. Солим и перчим по вкусу, доводим до готовности.

Шампиньоны обеспечивают организм высококачественными белками, при этом практически не содержат жиров и углеводов.

Куриное филе нарезаем на кусочки. В отдельной емкости смешиваем мясо, лук и грибы. Заправляем йогуртом: так как у нас завтрак, мы заменили традиционные для этого блюда сливки на йогурт. Перемешиваем. Выкладываем в кокотницу или другую формочку. Ставим в разогретую духовку минут на 20. Подаем горячим.

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
 
 
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Возьмем: 250 граммов куриного филе, 200 граммов шампиньонов, 1 головку лука, 200 граммов натурального йогурта, 100 граммов сыра, растительное масло.   Из этих...
 
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