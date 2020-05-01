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Жульен с куриной грудкой
01.05.2020 07:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Отварное филе - незаменимый диетический продукт. А комплекс витаминов группы В поддерживает работоспособность нервной системы и регулирует разбалансированный обмен веществ.
В это время поджариваем на небольшом количестве масла мелко нарезанный лук. К луку добавляем нарезанные шампиньоны. Солим и перчим по вкусу, доводим до готовности.
Шампиньоны обеспечивают организм высококачественными белками, при этом практически не содержат жиров и углеводов.
Куриное филе нарезаем на кусочки. В отдельной емкости смешиваем мясо, лук и грибы. Заправляем йогуртом: так как у нас завтрак, мы заменили традиционные для этого блюда сливки на йогурт. Перемешиваем. Выкладываем в кокотницу или другую формочку. Ставим в разогретую духовку минут на 20. Подаем горячим.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 250 граммов куриного филе, 200 граммов шампиньонов, 1 головку лука, 200 граммов натурального йогурта, 100 граммов сыра, растительное масло. Из этих...
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