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Первомай Олег Шарлай привычно встретит в поле

01.05.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Праздничный пятничный день для аграриев ничем отличаться от обычных не будет. Отдыхать некогда. Посевная в самом разгаре. К тому же не стоит забывать о сути Первомая. Встречать Праздник труда, усердствуя в поле, для сельчан вполне привычно и логично.
Механизатор ОАО «Проземле-Агро» Олег Шарлай уже больше месяца задействован на вспашке. Трудится на мощном тракторе марки «Case». Техника американского производства не подводит. Плуги немецкие 12-корпусные. Так что в день получается выдавать на гора до 40 гектаров. Больше тысячи Олег с конца марта вспахал. И продолжает, как принято говорить, наращивать объёмы.

Первомай Олег Шарлай привычно встретит в поле

Олег Шарлай — передовой пахарь ОАО «Проземле-Агро».

— На таком тракторе трудиться — одно удовольствие, — признаётся механизатор. — В кабине климат-контроль установлен, коробка передач — полуавтомат. В настоящее время готовлю поля под кукурузу. В нашем хозяйстве под данную культуру отводится немало площадей. Нужно успеть все земли вспахать и засеять.
Олег Шарлай в штате ОАО «Проземле-Агро» восемь лет. В целом же его аграрный стаж существенно больше. До поры трудился в жилкомхозе райцентра. На период важнейших сельскохозяйственных кампаний постоянно командировался на поля. Однажды и решил житель Красного Утра, что пора переходить на постоянной основе в механизаторы. Сделал выбор и о нём спустя годы не жалеет. Олег традиционно на хорошем счету в сельхозпредприятии. Можно сказать, что он является главным пахарем. Нагрузка ложится на передовика большая. Но ему не привыкать.
— Это моя стихия, — замечает труженик. — В другой роли себя и не представляю. Занимаюсь тем, что на роду написано. Закончу вот со вспашкой — подоспеет пора косовицы. Пересяду на «КВК-800». Буду зелёную массу мельчить. Кормов нужно много заготовить, так что и дальше расслабляться не приходится. После кормозаготовки уборочная старт возьмёт. А там и рапс озимый начнём сеять. Вновь сяду на трактор, плуги прицеплю и начну готовить земли. Такой вот круговорот.
Механизатор рассказал, что Первомай для него является праздником знаковым. Ассоциируется с приходом настоящего тепла. Природа начинает буйствовать всеми красками. Находясь в поле, это особенно замечаешь. И земля такой порой пахнет по-особому. Ждёт она заботливого хозяина. Ведь нельзя земле без него.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 
 
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Праздничный пятничный день для аграриев ничем отличаться от обычных не будет. Отдыхать некогда. Посевная в самом разгаре. К тому же
 
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