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Глусчан с Первомаем поздравляет районное объединение профсоюзов
01.05.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Уважаемые жители Глусского района!
Сердечно поздравляю вас с праздником весны и труда!
Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее. Сплоченной работой, заботой о родной земле и любовью к своему дому мы создаем завтрашний день, благополучие малой родины.
Примите пожелания крепкого здоровья, активного долголетия, тепла и мира вам, вашим родным и любимым. Пусть наступившая весна даст нам всё то, чего мы от нее всегда ожидаем, — новый ритм жизни, добрые перемены и новые надежды.
А. А. ЛЕВЧЕНКО, председатель Глусского районного объединения профсоюзов
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Уважаемые жители Глусского района! Сердечно поздравляю вас с праздником весны и труда! Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым...
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