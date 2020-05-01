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Глусчан с Первомаем поздравляет районное объединение профсоюзов

01.05.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Уважаемые жители Глусского района!

Сердечно поздравляю вас с праздником весны и труда!

Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее. Сплоченной работой, заботой о родной земле и любовью к своему дому мы создаем завтрашний день, благополучие малой родины.

Примите пожелания крепкого здоровья, активного долголетия, тепла и мира вам, вашим родным и любимым. Пусть наступившая весна даст нам всё то, чего мы от нее всегда ожидаем, — новый ритм жизни, добрые перемены и новые надежды.

А. А. ЛЕВЧЕНКО, председатель Глусского районного объединения профсоюзов

 
 
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Уважаемые жители Глусского района! Сердечно поздравляю вас с праздником весны и труда! Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым...
 
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