Глусчан с Первомаем поздравляет районное объединение профсоюзов

Источник материала: Радзiма

Уважаемые жители Глусского района!

Сердечно поздравляю вас с праздником весны и труда!

Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее. Сплоченной работой, заботой о родной земле и любовью к своему дому мы создаем завтрашний день, благополучие малой родины.

Примите пожелания крепкого здоровья, активного долголетия, тепла и мира вам, вашим родным и любимым. Пусть наступившая весна даст нам всё то, чего мы от нее всегда ожидаем, — новый ритм жизни, добрые перемены и новые надежды.

А. А. ЛЕВЧЕНКО, председатель Глусского районного объединения профсоюзов