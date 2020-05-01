Дюны, засыпанные песком поля и буря на юге Беларуси

Источник материала: Tut.by

Известный фотограф Сергей Плыткевич на прошлой неделе побывал на юге Беларуси и запечатлел дюны, засыпанные песком поля и людей, которые сажают картошку в условиях пыльных бурь. Это не первая песчаная буря на Гомельщине за последние несколько недель.



22 апреля, Речицкий район, край деревни Озерщина. Автор остановился, чтобы сфотографировать церковь, а рядом с дорогой заметил дюны



23 апреля, по дороге из Речицы в сторону Лоева после трассы Гомель — Брест автор запечатлел пыльную бурю



Рядом с дорогой — снова дюны



Возле деревни Красный Мост — поле странной формы и цвета



Оказалось, что часть поля засыпана песком.







На другой стороне поля усилился ветер — поднялся песок



В таких условиях люди сажают картошку. Один из мужчин рассказал, что в кабине сейчас работать очень тяжело



Когда поднимается буря, дышать невозможно, люди прячутся в машинах



Когда ветер утих, снова можно видеть дюны



На границе Речицкого и Лоевского районов ситуация такая же



Окраина Лоева, выезд на Брагин











