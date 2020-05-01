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Дюны, засыпанные песком поля и буря на юге Беларуси

01.05.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный фотограф Сергей Плыткевич на прошлой неделе побывал на юге Беларуси и запечатлел дюны, засыпанные песком поля и людей, которые сажают картошку в условиях пыльных бурь. Это не первая песчаная буря на Гомельщине за последние несколько недель.


22 апреля, Речицкий район, край деревни Озерщина. Автор остановился, чтобы сфотографировать церковь, а рядом с дорогой заметил дюны

23 апреля, по дороге из Речицы в сторону Лоева после трассы Гомель — Брест автор запечатлел пыльную бурю

Рядом с дорогой — снова дюны

Возле деревни Красный Мост — поле странной формы и цвета

Оказалось, что часть поля засыпана песком.


На другой стороне поля усилился ветер — поднялся песок

В таких условиях люди сажают картошку. Один из мужчин рассказал, что в кабине сейчас работать очень тяжело


Когда поднимается буря, дышать невозможно, люди прячутся в машинах

Когда ветер утих, снова можно видеть дюны

На границе Речицкого и Лоевского районов ситуация такая же

Окраина Лоева, выезд на Брагин



 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Известный фотограф Сергей Плыткевич на прошлой неделе побывал на юге Беларуси и запечатлел дюны, засыпанные песком поля и людей, которые сажают картошку в...
 
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