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Дюны, засыпанные песком поля и буря на юге Беларуси
01.05.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Известный фотограф Сергей Плыткевич на прошлой неделе побывал на юге Беларуси и
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Известный фотограф Сергей Плыткевич на прошлой неделе побывал на юге Беларуси и запечатлел дюны, засыпанные песком поля и людей, которые сажают картошку в...
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