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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как и зачем информацию превращают в пропаганду? Ответы в "Клубе редакторов" после "Панорамы" Уроки пандемии с переменным успехом учит весь мир без исключения. Один из ключевых предметов обсуждения последних дней - экономика. Капитальный кризис или кризис...

Уроки пандемии с переменным успехом учит весь мир без исключения. Один из ключевых предметов обсуждения последних дней - экономика.Капитальный кризис или кризис капитализма? Ведущие медиаэксперты страны ищут интернациональный, но рациональный путь для всех. И как за сражением на медицинском фронте не забывают о великих победах прошлого? 75 лет на осмысление - только факты.Также новые истории из интернета. Как и зачем информацию превращают в пропаганду? Ответы на все вопросы -сразу после