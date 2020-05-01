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Как и зачем информацию превращают в пропаганду? Ответы в "Клубе редакторов" после "Панорамы"
01.05.2020 21:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУроки пандемии с переменным успехом учит весь мир без исключения. Один из ключевых предметов обсуждения последних дней - экономика.
Капитальный кризис или кризис капитализма? Ведущие медиаэксперты страны ищут интернациональный, но рациональный путь для всех. И как за сражением на медицинском фронте не забывают о великих победах прошлого? 75 лет на осмысление - только факты.
Также новые истории из интернета. Как и зачем информацию превращают в пропаганду? Ответы на все вопросы -
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Уроки пандемии с переменным успехом учит весь мир без исключения. Один из ключевых предметов обсуждения последних дней - экономика. Капитальный кризис или кризис...
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