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Первомай в новом формате. Эксклюзивное интервью Михаила Орды

01.05.2020 21:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этом году Первомай прошел в непривычном формате. Не было маевок и митингов. Но приняли решение все расходы перечислить на закупку защитных средств для работников предприятий. Это Агентству теленовостей рассказал председатель Федерации профсоюзов.

Первомай в новом формате. Эксклюзивное интервью Михаила Орды

Как повлияли новые вызовы на работу организации - эксклюзивное интервью Михаила Орды (видео).

 
Теги: Новости
 
 
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В этом году Первомай прошел в непривычном формате. Не было маевок и митингов. Но приняли решение все расходы перечислить на закупку защитных средств для работников...
 
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