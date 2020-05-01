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Первомай в новом формате. Эксклюзивное интервью Михаила Орды
01.05.2020 21:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ этом году Первомай прошел в непривычном формате. Не было маевок и митингов. Но приняли решение все расходы перечислить на закупку защитных средств для работников предприятий. Это Агентству теленовостей рассказал председатель Федерации профсоюзов.
Как повлияли новые вызовы на работу организации - эксклюзивное интервью Михаила Орды (видео).
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В этом году Первомай прошел в непривычном формате. Не было маевок и митингов. Но приняли решение все расходы перечислить на закупку защитных средств для работников...
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